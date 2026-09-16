Восемь часов это не норма: сомнолог развеяла главные мифы об идеальном сне

Сомнолог Элли Хэйр разрушила привычные представления об идеальном сне, заявив, что восьмичасовой нормы не существует, а погоня за идеальными условиями только вредит. Об этом сообщает SurreyLive.

В беседе с SurreyLive врач опровергла несколько распространенных мифов. Первый — что каждому взрослому нужно спать ровно восемь часов. По словам Хэйр, современные исследования показывают: большинству достаточно от 6,4 до 7,8 часа, чтобы быть здоровыми и чувствовать себя хорошо. Оптимальной продолжительности сна не существует, а главный показатель — отдохнули ли вы и полны ли сил на следующий день.

Второй миф — о необходимости создавать идеальные условия. Прохладная, тихая и темная спальня, безусловно, помогает, но абсолютная тишина, кромешная тьма или температура строго 16-18 градусов не являются обязательными. Зацикленность на этих деталях, предупреждает сомнолог, может привести к тревожности и только ухудшить засыпание.

Вместо того чтобы анализировать каждый параметр, Хэйр советует упростить распорядок дня и доверять естественным потребностям организма.

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