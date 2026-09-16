Открытое горение на строительном рынке в Одинцове ликвидировали
МЧС РФ: пожар на площади 2,4 тыс. кв. м потушили в Одинцове
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]
Открытое горение на территории строительного рынка в Одинцове ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
После тушения спасатели проводят проливку отдельных участков и разбирают конструкции, чтобы исключить повторное возгорание.
Пожар удалось локализовать на площади 2,4 тыс. кв. м. Информация о последствиях происшествия уточняется.
Ранее сообщалось, что фото с пистолетом может стать уголовной статьей.