НАТО уже воюет с Россией

По словам генерал-майора ВВС Канады в отставке Скотта Клэнси, Североатлантический альянс уже фактически находится в состоянии войны с Россией, однако не готов к открытому вооруженному противостоянию. Об этом сообщает Lenta.ru.

В интервью агентству «Укринформ» Клэнси отметил, что НАТО не хочет превращения текущего противостояния в открытый вооруженный конфликт, поскольку не располагает для этого необходимыми ресурсами. Он подчеркнул, что альянс уже ведет войну, но пока в гибридном формате, избегая прямого столкновения.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся поставок вооружений Украине и дискуссий о возможном расширении помощи.

Ранее стало известно, что НАТО репетирует блокаду Калининграда.