Пройди четыре метра: эксперт назвал тест, который подскажет продолжительность жизни

Скорость ходьбы может подсказать, как долго вы проживете — но не напрямую, а через динамику изменений. Специалист по контролю веса и автор книг о здоровье Джек Мозли предложил простой тест, который помогает оценить состояние организма. Об этом сообщает Surrey Live.

Для этого нужно пройти обычным шагом четыре метра и засечь время. В среднем на это уходит около пяти секунд. Результат быстрее считается хорошим, а если человек тратит больше шести секунд, его скорость ходьбы немного ниже средней. Однако Мозли подчеркнул: медленный результат сам по себе не означает проблем со здоровьем и не позволяет определить продолжительность жизни конкретного человека.

По-настоящему ценную информацию дает то, как скорость ходьбы меняется со временем. Люди, которые увеличили скорость ходьбы в течение года, имели более низкий риск смерти в последующие восемь лет. Это значит, что важна не абсолютная цифра, а динамика. Если вы начали ходить быстрее, организм, вероятно, отвечает положительными изменениями.

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