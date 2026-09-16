Всероссийская акция «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ» пройдет в сентябре
Фото: [предоставлено организаторами]
Федеральное агентство по делам молодежи при участии некоммерческих и партнерских организаций ежегодно реализует всероссийские акции, приуроченные к памятным датам, праздникам и исторически важным событиям страны.
В период с 28 сентября по 30 сентября 2026 года состоится Всероссийская акция «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ». Она приурочена ко Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
В рамках акции пройдет ряд праздничных мероприятий, в том числе «Телемосты открытий», «Азбука легенд родного края», «СВОими руками», «Интерактивный урок-путешествие», патриотические мастер-классы, авто- и мотопробеги.
Праздник отмечается 30 сентября и символизирует гордость, вековое единство и величие нашей огромной страны, сплотившей миллионы людей.