Всероссийская акция «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ» пройдет в сентябре

Федеральное агентство по делам молодежи при участии некоммерческих и партнерских организаций ежегодно реализует всероссийские акции, приуроченные к памятным датам, праздникам и исторически важным событиям страны.

В период с 28 сентября по 30 сентября 2026 года состоится Всероссийская акция «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ». Она приурочена ко Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

В рамках акции пройдет ряд праздничных мероприятий, в том числе «Телемосты открытий», «Азбука легенд родного края», «СВОими руками», «Интерактивный урок-путешествие», патриотические мастер-классы, авто- и мотопробеги.

Праздник отмечается 30 сентября и символизирует гордость, вековое единство и величие нашей огромной страны, сплотившей миллионы людей.