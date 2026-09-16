Невролог назвал причины постоянной сонливости осенью

Постоянная сонливость осенью может быть связана не только с сокращением светового дня, но и с нарушением режима сна, снижением физической активности и некоторыми заболеваниями. Об этом « Газете.Ru » рассказал невролог и врач восстановительной медицины Алексей Маматов.

По словам специалиста, нерегулярный график сна и недостаток естественного света способны нарушать циркадные ритмы и усиливать дневную сонливость. Дополнительным фактором становится снижение активности: недостаток движения может усиливать ощущение вялости и формировать замкнутый круг.

Врач также обратил внимание на питание. Рацион с большим количеством сладостей, выпечки и другой быстроусвояемой пищи может сопровождаться резкими колебаниями глюкозы и сонливостью после еды. Для поддержания энергии важны полноценное питание, достаточное количество белка и клетчатки.

При этом длительную усталость, по мнению Маматова, не стоит автоматически связывать со сменой сезона. Среди возможных медицинских причин он назвал железодефицитную анемию, нарушения работы щитовидной железы, диабет и апноэ сна.

Специалист рекомендовал оценивать качество сна, питание, физическую активность и психоэмоциональную нагрузку, а при сохранении симптомов обращаться за медицинской оценкой.

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