Британская деревня проголосовала за выход из страны

Жители деревни Пиддингтон в английском графстве Оксфордшир устроили символический референдум о выходе из Великобритании, выразив протест против планов властей разместить до 1256 просителей убежища на бывшей военной базе неподалеку. Об этом сообщает The Guardian.

Голосование прошло во вторник, а результаты объявили в среду утром. Из 312 проголосовавших 285 высказались за независимость от Соединенного Королевства, 26 — против, один бюллетень признали недействительным. The Guardian отмечает, что это не юридический акт, а символический жест, не предусматривающий реальной процедуры отделения. Однако местные жители явно дали понять, что не намерены молча наблюдать за решениями, принятыми без их участия.

Глава совета графства Оксфордшир Тим Бердер заявил, что результаты голосования демонстрируют серьезность отношения людей к планам правительства. Недовольство связано как с предполагаемым размещением мигрантов, так и с тем, как власти принимали решение — без достаточного взаимодействия с населением. По сути, деревня превратила бюллетень в инструмент протеста, не имеющий юридической силы, но громкий и показательный.

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