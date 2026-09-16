Гидрометцентр предупредил о заморозках в Подмосковье

Гидрометцентр России выпустил предупреждение о заморозках в отдельных районах Московской области и соседних регионах. По данным ведомства, в ночные и утренние часы 17 сентября температура может опуститься до минус 1… 0 градусов, пишет Агентство городских новостей « Москва ».

Помимо Подмосковья, заморозки прогнозируются в отдельных районах Владимирской, Рязанской и Тульской областей. Синоптики рекомендуют жителям этих регионов учитывать погодные условия при планировании утренних поездок, а дачникам — позаботиться о защите теплолюбивых растений, поскольку отрицательные температуры могут привести к повреждению посадок.

В отличие от области, в Москве в ночь на 17 сентября температура воздуха останется положительной и составит плюс 7–9 градусов. Таким образом, столица окажется в более теплой зоне, тогда как в отдельных районах Подмосковья и соседних областей возможны первые осенние заморозки.

Ранее сообщалось, что осенние дожди оживили главный лишайник «Лосиного острова».