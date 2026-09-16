На Балтике разворачивается опасная игра: по данным Москвы, НАТО репетирует блокаду Калининградской области и готовит сценарии военно-политической изоляции российских портов Северо-Запада, включая Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она провела параллель: если Черное море уже стало полноценной ареной силового противостояния, то на Балтике государства НАТО перешли к практической отработке конкретных сценариев. Речь идет не только о блокаде Калининградской области, но и о планах военно-политической изоляции российских портов северо-запада, в том числе Санкт-Петербурга.

Дипломат напомнила, что накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости усилить военную активность НАТО вблизи Калининградской области. Жданова предложила польской делегации объяснить, как подобные инициативы соотносятся с обязательствами стран ОБСЕ по снижению военных рисков.

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