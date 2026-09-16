Сладкое не враг: врач предупредил, чем опасен полный отказ от десертов

Сладкое — не грех, а иногда и лекарство от тревоги. Гастроэнтеролог Андрей Симаков развеял миф о том, что десерты нужно запрещать полностью, и предупредил: резкий отказ от сахара может ухудшить самочувствие. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач напомнил, что даже строгие системы питания, такие как средиземноморская и DASH-диета, не запрещают сладости. В их основе — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты, рыба, птица, бобовые и орехи. При этом пирожное, шоколад или кусок торта можно позволить себе два-три раза в неделю. Строгого табу нет.

Симаков объяснил, что быстрые углеводы радуют организм. Сладкое дает мозгу дополнительное удовольствие, помогает снизить тревогу и расслабиться. Если исключить его полностью, самочувствие может ухудшиться. Некоторые люди интуитивно пытаются справиться с тревожностью именно с помощью десертов — и ничего страшного в этом нет, пока сладкое не занимает большую часть рациона и не вытесняет обычную еду.

Отказываться от сахара в кофе или других напитках тоже необязательно. Можно выбрать напитки без сахара или использовать подсластители — все зависит от привычек и общего питания. Главное, чтобы сладкое не замещало основную еду. Врач подчеркнул: нет вреда в том, чтобы пить кофе с сахаром, если это вписывается в рацион. Полный запрет не только бессмыслен, но и потенциально вреден. Так что десерт без чувства вины — это не слабость, а разумный компромисс с собственным организмом.

Ранее стало известно, что сладкие напитки ускоряют ухудшение памяти у пожилых.