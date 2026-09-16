Поставленные Западом истребители F-16 оказались бесполезны без главного — ракет. Командир одного из украинских бортов с позывным Фантом признал, что дефицит боеприпасов достиг критического уровня, и это ставит под угрозу выполнение боевых задач в воздухе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Военный в беседе с «РБК-Украина» пояснил, что нехватка ракет для F-16 стала настолько острой, что самолеты превратились в дорогостоящий, но бесполезный инструмент. Без вооружения они не могут эффективно противостоять российским силам в небе, а значит, вся программа поставок этих истребителей теряет смысл.

Украинские пилоты рассчитывали, что западные партнеры обеспечат не только сами машины, но и достаточный запас ракет. Однако реальность оказалась суровее: ракет катастрофически не хватает, и каждый вылет превращается в риск. Фантом подчеркнул, что самолет без оружия не выполняет свою функцию.

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