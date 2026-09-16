Страхование от потери работы может получить большее распространение в эпоху ИИ в России

Страхование от потери работы может получить большее распространение в России на фоне развития искусственного интеллекта и изменений на рынке труда. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщила экономист РАНХиГС Нина Гукасова.

По ее словам, такие полисы уже представлены на рынке и прежде всего могут заинтересовать заемщиков, людей с нестабильным доходом и работников профессий, подверженных автоматизации. При этом страховка не заменяет финансовую подушку.

Гукасова отметила, что, по разным оценкам, к 2030 году ИИ способен затронуть до 45% рабочих мест в России. В зоне риска находятся профессии с большим количеством рутинных и стандартизируемых задач. Эксперт рекомендовала потенциально уязвимым специалистам заранее заниматься переобучением и формировать резерв.

Основными препятствиями для распространения полисов она назвала недоверие клиентов, сложность условий и отсутствие единых стандартов. Финансовую подушку, по ее мнению, стоит создавать в размере трех–шести месяцев расходов, а при наличии семьи и кредитов — шести–12 месяцев.

Юрист Михаил Афанасьев уточнил, что автоматизация сама по себе не является страховым случаем. Полисы обычно не покрывают увольнение по собственному желанию, соглашению сторон или за виновные действия. При оформлении договора он советует проверять период ожидания, требования к стажу, перечень страховых случаев, размер и продолжительность выплат, а также ограничения для самозанятых и работников по ГПХ.

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