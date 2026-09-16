Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в акции, направленной на популяризацию донорства костного мозга
Фото: [предоставлено организаторами]
Федеральное медико-биологическое агентство совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и ВОД «Волонтеры-медики» проводит Межрегиональную акции, посвященную популяризации донорства костного мозга.
Акция проходит с 15 по 21 сентября 2026 года. Она приурочена к Международному дню донора костного мозга.
Фото: [предоставлено организаторами]
Основной целью акции является повышение уровня информированности населения о медицинских и социальных аспектах донорства костного мозга, а также формирование устойчивой мотивации к вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга.