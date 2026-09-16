Эксперт предупредил об опасности тугих причесок для волос

Регулярное использование тугих причесок может травмировать волосяные фолликулы и повысить риск тракционной алопеции. Об этом « Газете.Ru » рассказал менеджер по продуктам для ухода за волосами TROUVER Ли Шэньхан.

По его словам, постоянное натяжение способно нарушать состояние кожи головы и постепенно приводить к истончению волос. Одними из первых признаков специалист назвал болезненность после снятия резинки и поредение волос в области лба и висков. В дальнейшем могут появиться залысины.

Эксперт отметил, что такие изменения развиваются постепенно, поэтому важно вовремя пересмотреть привычки. Он рекомендовал отдавать предпочтение свободным низким прическам, мягким резинкам и не собирать мокрые волосы в тугой хвост или пучок.

Чтобы уменьшить нагрузку на отдельные участки головы, специалист советует регулярно менять положение хвоста и несколько дней в неделю носить волосы распущенными либо делать легкие плетения.

Дополнительно Ли Шэньхан рекомендовал аккуратно расчесывать волосы и следить за температурой при сушке, поскольку горячий воздух способен усиливать ломкость и раздражение кожи. При первых признаках заметного истончения волос целесообразно обратиться к специалисту для определения причины.

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