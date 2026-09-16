Эксперт предупредил об опасности тугих причесок для волос
Эксперт Шэньхан: тугие пучки и хвосты могут привести к истончению волос
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Регулярное использование тугих причесок может травмировать волосяные фолликулы и повысить риск тракционной алопеции. Об этом «Газете.Ru» рассказал менеджер по продуктам для ухода за волосами TROUVER Ли Шэньхан.
По его словам, постоянное натяжение способно нарушать состояние кожи головы и постепенно приводить к истончению волос. Одними из первых признаков специалист назвал болезненность после снятия резинки и поредение волос в области лба и висков. В дальнейшем могут появиться залысины.
Эксперт отметил, что такие изменения развиваются постепенно, поэтому важно вовремя пересмотреть привычки. Он рекомендовал отдавать предпочтение свободным низким прическам, мягким резинкам и не собирать мокрые волосы в тугой хвост или пучок.
Чтобы уменьшить нагрузку на отдельные участки головы, специалист советует регулярно менять положение хвоста и несколько дней в неделю носить волосы распущенными либо делать легкие плетения.
Дополнительно Ли Шэньхан рекомендовал аккуратно расчесывать волосы и следить за температурой при сушке, поскольку горячий воздух способен усиливать ломкость и раздражение кожи. При первых признаках заметного истончения волос целесообразно обратиться к специалисту для определения причины.
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