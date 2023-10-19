В Ставропольском крае заявляют о махинациях при распределении земельных паев

Жители Александровского округа рассказали, как, по их мнению, государство провернуло незаконное отчуждение территорий. У каждого жителя есть паи сельскохозяйственных земель. Эти участки никак не ограждены друг от друга и не обозначены. Граничат они с хутором Всадник.

Этот участок, где расположены паи, переименовали и передали в аренду региональному фермерскому хозяйству. После смены арендатора жители могут не получать деньги, как это было с предыдущей компанией. Работники обрабатывали крестьянские земли, но платили жителям деньги за пользование участками.

Юрист Аким Казимагомедов, который представляет интересы ООО «Саблинское» (прошлый арендатор), уверен, что речь идет о сговоре. Компания регулярно платила налоги, обрабатывала территории. Непонятно, как образовался новый участок, который передают другому арендатору.

«Министерство имущественных отношений захватывает земельные участки, формирует фиктивные участки на уже существующих земельных участках и передает их в аренду непонятно на каком основании, видимо, своим каким-то предприятиям. В итоге у нас 122 человека, которым принадлежит земля сельхозназначения, — их полностью ограбили. 1000 гектаров земли», - высказал мнение NewsTracker юрист Аким Казимагомедов

В ставропольском министерстве имущественных отношений заявили, что руководствуются исключительно законом.

«В соответствии с нормами федерального закона № 218 «О государственной регистрации недвижимости» образование земельных участков в границах существующего невозможно, так как будет выявлено пересечение границ земельных участков, что будет являться основанием для отказа в постановке вновь образованного земельного участка на государственный кадастровый учет», — заявили в министерстве

В ведомстве заверили, что официальной информации, что земли принадлежат людям, нет. Юрист Казимагомедов уверен, что именно в этом и заключается главная махинация.