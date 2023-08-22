В Ставропольском крае житель не сдал полиции друга, за что пришлось отвечать перед законом

В Нефтекумске Ставропольского края житель не сообщил о том, что его друг вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию, сообщает newstracker.ru . Возбуждено уголовное дело и назначено наказание.

26-летний мужчина узнал, что его не самый близкий друг вступил в ряды организации, которая в России признана террористической. Ее деятельность на территории РФ запрещена. Согласно законодательству мужчина был обязан сообщить в правоохранительные органы, но не сделал этого.

В итоге мужчину привлекли к ответственности. Возбудили уголовное дело. Уже вынесли приговор. Мужчина должен заплатить штраф, но его размер не разглашается.

Ранее в Ставропольском крае огласили приговор боевику, который в 2000 году был в составе банды, нападающей на военнослужащих Псковской дивизии. Суд постановил лишение свободы сроком на 13,5 лет в колонии строго режима. На военнослужащих нападали на территории Чечни. После того нападения погибло 80 человек. Нападающие производили прицельные выстрелы. В СМИ группировка получила название как банда Басаева и Хаттаба.