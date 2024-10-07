В ставропольском вузе проводят исследования над военными СВО

Ученые из лаборатории когнитивных проблем киберспорта в структуре факультета физической культуры и спорта Северо-Кавказского федерального университета пригласили военных спецоперации принять участие в исследовании по изучению, как киберспорт способствует психологической и психофизиологической реабилитации военнослужащих, сообщил newstracker.ru.

Исследования проводят сотрудники вуза. Проект реализовывают по заказу государства. На данный момент эксперимент еще продолжается. Пока ученые уверены, что киберспорт положительно воздействует на военнослужащих.

У некоторых военных СВО заметен высокий уровень агрессии. Во время терапии их негативные эмоции ослабевают и трансформируются в более спокойные. При помощи киберспорта им удается свою злость направить на спортивную деятельность, где она становится другой заряжающей энергией.

«Это подтверждают результаты, полученные во время изучения электрической активности головного мозга испытуемых», — отметил доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры физической культуры факультета физической культуры и спорта Герман Водолажский.

В настоящее время в эксперименте принимают участие 400 человек. Ученые считают, что киберспортивная занятость может стать эффективным методом нейтрализации негативных эмоций подсознания.

Ранее сообщалось, что почти триста участников СВО прошли реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки».