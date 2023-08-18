В Стерлитамаке на улице прохожие обнаружили двоих подростов без сознания

В пятницу, 18 августа, в Стерлитамаке прохожие обнаружили на земле двоих подростков, которые лежали без сознания, сообщает mkset.ru . Обоих ребят отправили в реанимацию. Известно, что один из них пришел в себя. Состояние мальчиков критическое.

В детскую больницу города Стерлитамак доставили двоих подростков - мальчиков 15 и 16 лет. Главный врач Детской больницы Стерлитамака Борис Шарипов в интернет-мессенджере сообщил, что был поставлен предварительный диагноз – отравление. Необходимо взять анализы и дождаться их результатов, чтобы установить, какое именно вещество могло вызвать столь сильную реакцию.

Доктор Борис Шарипов отметил, что это не первый случай. Подобные инциденты уже были за прошедшие две недели. В крови пациентов обнаружили следы препарата миорелаксант центрального действия. Он расслабляет людей. Если в данном случае в крови поступивших в реанимацию ребят будет обнаружен такой же препарат, станет необходимым выяснить, где подростки его достают. Лекарство относится к рецептурным.