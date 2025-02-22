В столичном антикафе с маленькими свинками «PiggyPlace» нашли нарушения

Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку в деятельности антикафе, расположенном в Москве на Проспекте Мира, сообщил телеграм-канал прокуратуры г. Москвы. Сотрудники выявили ряд нарушений.

Фото: [ t.me/moscowproc ]

По данным ведомства, в момент проверки в помещении находилось восемь мини-пигов. Антикафе функционирует в подвальном помещении. Посетители могут наблюдать за маленькими свинками, при желании гладить их и контактировать. Животные проживали в помещении на постоянной основе. Сотрудники прокуратуры проверили документоведение и условия пребывания зверей.

По информации ведомства, предоставление физического контакта животных с посетителями — основной вид деятельности организации «PiggyPlace», владельцем которой является частный предприниматель.

«Проверяющими выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений», — указано в сообщении.

В сообщении указано, что меры прокурорского реагирования уже приняты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

В соцсети организации рассказано, что посетители могут пообщаться с маленькими свинками, заказать чай или кофе, выбрать вкусные десерты. Гости заведения кормят питомцев, гладят, расчесывают и держат на руках.

Ранее сообщалось, что шесть человек госпитализированы с ожоговым шоком после пожара в здании кафе в Ленобласти.