Увеличилось число пострадавших при пожаре в кафе в Ленобласти

После пожара в Кингисеппском районе Ленинградской области пострадали шесть человек. Об их травмах рассказали ТАСС в областном комитете по здравоохранению.

Двухэтажное здание кафе загорелось 16 февраля в поселке Усть-Луга. По данным МЧС, пожар распространился на площади 200 кв. м. Пожар потушили, а из здания эвакуировали людей. Не обошлось без пострадавших.

В комитете отметили, что среди госпитализированных шесть человек. Одного пострадавшего забрали в отделение гнойной хирургии Кингисеппской больницы.

«Термический ожог третей стадии, поражено 9% лица, кистей, поверхности тела. Состояние стабильное, средней степени тяжести. Двое пациентов госпитализированы в Гатчинскую больницу с ожогами лица и кистей третей степени», — ответили журналистам.

Еще трое человек попали в реанимацию Кингисеппской больницы, их переведут в другое учреждение. Подчеркнули, что у пострадавших ожоговый шок первой-второй степени, термический ожог лица, шеи, спины, ягодиц, верхних дыхательных путей, бедер.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре назвали предварительную причину пожара в пансионате в Анапе.