В столице Нигера проходит акция в поддержку новой власти с флагами РФ

На акции поддержки присутствует более тысячи людей, которые кричат различные лозунги с негативными комментариями в адрес французского правительства. У некоторых присутствующих в руках флаги России и Нигера. Проведение мероприятия инициировано комитетом «Движения за патриотическое сознание».

Телеканал Al Arabiya сообщал, что в Нигер для мирных переговоров прибыли представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Они настаивали на том, чтобы к власти вернулся свергнутый мятежниками президент. Новое правительство не согласилось на такие условия. Делегация покинула территорию государства.