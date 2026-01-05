В сторону Москвы летел один: какие подробности раскрыли в сводке о ночном отражении атаки БПЛА

Телеграм-канал Минобороны РФ опубликовал информацию об атаках БПЛА по российским регионам в ночь на 5 января.

В ведомстве проинформировали, что дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА. Противник намеревался нанести удар в период с 23.00 воскресенья, 4 января. Данные мониторинга содержат информацию, актуальную до 07:00 понедельника, 5 января.

По данным ведомства, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Московским регионом. В сторону Москвы направлялся один дрон. Еще один БПЛА был уничтожен военнослужащими РФ над территорией Рязанской области.

«Уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области», — указано в сообщении ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале о пострадавших не информировал. Глава города отметил, что на место инцидентов прибыли сотрудники экстренных служб.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале сообщил, что в результате атаки никто из жителей региона не пострадал. До 23:00 в области уничтожили шесть БПЛА.

