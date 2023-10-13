В суд поступило заявление об аресте одного из адвокатов Навального

В Басманном суде Москвы присутствовал корреспондент агентства « РИА Новости », который сообщает о намерении следствия арестовать адвоката Игоря Сергунина.

Адвокат представляет интересы экс-политика Алексея Навального. Следствие просит суд избрать для Игоря Сергунина меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно предварительной версии, гражданин Сергунин принимал участие в экстремистском сообществе. Срок наказания за подобные противоправные действия составляет шесть лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски у защитников Алексея Навального. Кроме Игоря Сергунина, обыски прошли у юриста Алексея Липцера и его коллеги Вадима Кобзева.

Алексей Навальный представлял интересы оппозиционной силы России, был одним из самых активных лидеров. Баллотировался в мэры Москвы. Имел высокую поддержку россиян. Находится в колонии в связи с тем, что был обвинен судом в ряде противоправных действий.

В 2020 году было скандальное дело. Алексей Навальный утверждал, что его пытались отравить. Супругой Навального и медики еще длительное время восстанавливали здоровье политика.

В колонию, где отбывает наказание Навальный, приезжал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который приглашал в ряды частной военной компании заключенных.