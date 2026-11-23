В Российской премьер-лиге завершился первый круг. 15-й тур проводился после двухнедельной паузы на матчи сборных и принес немало сенсаций: очки потеряла все пятерка лидеров.

«Динамо» устояло вдесятером

В центральном матче тура «Динамо» принимало на своем поле «Краснодар». Уже на 11-й минуте счет открыл Джон Кордоба. «Быки» в очередной раз забили после розыгрыша стандарта. С первой подачей с углового бело-голубые справились, но Илья Вахания был первым на подборе и вернул мяч в штрафную.

«Динамо» перехватило инициативу, и на 27-й минуте Ярослав Гладышев пробил так, что мяч сумел миновать частокол ног своих и чужих игроков — 1:1.

А на 44-й минуте случился эпизод, который изменил характер игры. Кордоба в борьбе за мяч опередил Максима Осипенко, и защитник махнул по ноге колумбийца, который мог убежать один на один. Итог эпизода — красная карточка. «Динамо» достойно провело целый тайм в меньшинстве, хотя в концовке «Краснодар» серьезно поднажал, и Андрею Луневу несколько раз пришлось спасать команду. Ничья же гарантировала бело-голубым лидерство после первого круга.

Кузьмин переиграл Семака

Фото: [ ФК «Рубин» ]

Казанский «Рубин» ожил после того, как команду возглавил Олег Кузьмин: три победы из трех в РПЛ, причем в 15-м туре совершено по делу казанцы разбили действующих чемпионов страны.

У «Зенита» почти ничего не получалось в атаке в первом тайме, а «Рубин» выглядел энергично и забил дважды. Ульви Бабаев, признанный лучшим игроком матча, заработал пенальти и был первым на добивании после того, как Богдан Москвичев отбил удар Эдди Сальседо. Уже три минуты спустя хозяева удвоили счет. Илья Самошников с аута зашвырнул мяч в штрафную, а защитник Игор Вуячич головой переправил его в ворота.

Второй тайм «Зенит» начал активнее, и Луис Энрике быстро отыграл один мяч. Но на 60-й минуте Кузьмин произвел тройную замену и вернул игру в удобное для «Рубина» русло. Свежий Велдин Ходжа забил семь минут спустя после выхода на поле, а «Зенит» после третьего пропущенного окончательно развалился. 3:1 — громкая победа «Рубина»

ЦСКА проиграл после спорного пенальти

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

Смена тренера пошла на пользу и «Ахмату»: под руководством Ролана Гусева грозненцы выиграли второй матч подряд.

В первом тайме грозненцы успешно сдержали атаки ЦСКА, а в начале второго «Ахмат» заработал пенальти. Данил Круговой, падая, зацепил ногу Георгия Мелкадзе. Арбитр Артем Чистяков сначала фола не увидел, но ВАР предложил посмотреть повтор. Круговой и тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов уверены: Мелкадзе сам зацепился за ногу армейца, и никакого пенальти здесь нет. Лечи Садулаев с точки открыл счет.

На 63-й минуте Мелкадзе забил уже с игры, с острого угла протолкнул мяч между ног Максима Бориско. Энрике Кармо классным ударом в угол один гол отыграл, но в дальнейшем «Ахмат» достойно оборонялся — 2:1.

«Спартак» упустил победу в Каспийске

Фото: [ ФК «Динамо» (Махачкала) ]

«Спартак» прилетел на матч с махачкалинским «Динамо» без получившего повреждение Эсекьеля Барко, и креатива аргентинца красно-белым явно не хватало. «Спартак» играл последним из пятерки в лидеров и имел шанс завершить первый круг, деля лидерство с «Динамо».

Такой исход был очень вероятен. Уже на 14-й минуте Роман Зобнин открыл счет, мощно бахнув в ближний угол после подбора. Игра получалась очень вязкой, с большим количеством фолов.

У Махачкалы здорово сработали замены. Егор Смелов обострил игру в атаке, а Даниил Лесовой на 89-й минуте откликнулся на прострел Темиркана Сундукова и сравнял счет — 1:1.

Другие результаты и турнирное положение

Фото: [ ФК «Родина» ]

«Локомотив» выжал победу над «Родиной» в первом матче под руководством Сергея Овчинникова (1:0). Андрей Мостовой открыл счет на 8-й минуте, а дальше железнодорожникам повезло. «Родина» наиграла на xG 1,72 против 0,55 у «Локо», но Антон Митрюшкин сохранил ворота в неприкосновенности.

«Ростов» на подъеме после прихода Дмитрия Кириченко: беспроигрышная серия достигла шести матчей. В отчетном туре южане уверенно разбили «Крылья Советов» — 3:0. Отличились Оланкуле Олусегун, Тимур Сулейманов и Даниил Шанталий.

«Балтика» в гостях обыграла «Оренбург». Калининградцы повели в дебюте после автогола Данилы Хотулева, а во втором тайме забил Егор Голенков — 2:0.

«Факел» увеличил шансы на выживание, обыграв в Самаре «Акрон» (2:0). Помогло удаление Вячеслава Бардыбахина уже на 20-й минуте. Максим Турищев и Белайди Пуси воспользовались численным преимуществом.

«Динамо» завершило первый круг единоличным лидером — 32 очка. «Зенит» отстает на один балл, «Спартак» — на два. 27 очков у «Краснодара», 26 — у ЦСКА.

Подтянулись к пятерке лидеров «середняки»: 22 очка у «Ростова», 21 — у «Рубина», 20 — у «Балтики». Далее идут «Крылья Советов» (18), «Оренбург», «Ахмат» и махачкалинское «Динамо» (по 17).

«Локомотив», несмотря на долгожданную победу, все еще в зоне стыковых матчей (14). По 12 очков у «Родины» и «Акрона», 9 — у «Факела».