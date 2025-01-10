В Судане начались протесты жителей из-за напечатанных в России банкнот

Некоторые жители Судана протестовали против новых банкнот, которые были напечатаны в России, из-за невозможности их получения, сообщил Reuters.

Издание отметило, что введение новых банкнот имеет положительные и негативные последствия. Так, по словам министра финансов Джибрила Ибрагима, в стране увеличилось количество банковских депозитов, что также положительно отражается на финансировании армии. Издание напомнило, что правительство обязало население в обязательном порядке открывать банковские счета.

Источник в центральном банке Судана поделился информацией, что часть новых банкнот была напечатана в России. Людям выдавали банкноты номиналом 500 и 1000 фунтов. Жителям предстояло обратиться в банк, предварительно сняв наложенные суточные ограничения.

Некоторые эксперты утверждают, что нововведение привело к исключению миллионов людей из финансовой системы. Их средства обесценились. По их мнению, страна разделилась на две части.

«Даже в Порт-Судане, военной столице, некоторые жители протестовали против новых банкнот», — сообщил Reuters.

Издание пишет, что торговцы не довольны проведением реформы. По их словам, многие люди до сих пор не имеют документов, подтверждающих личность. Они не могут обратиться в банк. В итоге продажи сокращаются из-за отсутствия у людей средств.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали наиболее низкий прирост наличных денег за девять лет.