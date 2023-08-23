В Сургуте на подростков напала вооруженная банда

В социальных сетях появилось видео, на котором банда преступников угрожает подросткам и требует отдать им личные вещи, в частности, телефон, сообщает muksun.fm .

В руках одного из преступников видно предмет, который визуально схож с пистолетом. Во время анализа ситуации выяснилось, что это не первый случай. Подростки утверждают, что банда периодически подходит к молодежи и забирает личные вещи: деньги, мобильные и прочие ценности. Корреспондент издания обратился в правоохранительные органы. Сотрудники не получали заявлений, но решили отреагировать на информацию.

Сотрудники начали проверять видео. Было возбуждено уголовное дело. Согласно данным анонимного источника издания «Вестник Сургутского района» следователи уже определили личность нападающих. Предмет, похожий на пистолет, изъяли. По предварительной версии, это не боевое оружие. Проводят лабораторные анализы.

Глава СКР Александр Бастрыкин узнал об инциденте и поручил лично ему докладывать о ходе расследования.