«Серая клетка и рыжая шерсть». В Москве кот просидел в шахте лифта четверо суток

В столице спасатели вызволили рыжего кота из шахты лифта, где животное провело четверо суток. Об этом со ссылкой телеграм-канал SHOT сообщает Life.ru.

Как передают журналисты, питомец выбежал из квартиры в доме на Никитинской улице в районе Измайлово и укрылся за сеткой на подоконнике у лифтовой шахты. Владелец разыскивал кота несколько дней, расклеив объявления о пропаже, однако животное все это время не подавало признаков жизни, хотя лифт постоянно перемещался рядом с его убежищем.

Позднее кота обнаружил сосед, возвращавшийся домой, который сразу вызвал спасателей. Специалисты отряда «СпасРезерв» совместно с электромехаником извлекли животное из шахты и вернули хозяину.

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