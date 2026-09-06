«Я сразу уеду из страны»: миллиардер и сооснователь Spotify выдвинул ультиматум властям Швеции

Сооснователь популярного аудиостримингового сервиса Spotify Мартин Лорентсон предупредил, что незамедлительно покинет Швецию, если в стране будет официально принят налог на богатство. По данным агентства Bloomberg, резкое заявление предпринимателя прозвучало на фоне политической предвыборной дискуссии, в рамках которой Левая партия предложила ввести дополнительное налогообложение для владельцев крупных состояний.

Суть позиции предпринимателя

Мартин Лорентсон подчеркнул, что искренне предпочитает жить и работать в Швеции, однако вынужден будет эмигрировать в случае утверждения инициативы.

Бизнесмен аргументирует свою позицию следующими рисками:

Распродажа активов: Формирование богатства предпринимателей часто заключается в акциях и долях предприятий, а не в наличных деньгах. Чтобы уплатить ежегодный налог на состояние, собственники будут вынуждены продавать доли в собственных компаниях.

Падение инвестиционной привлекательности: Массовая продажа долей и возможный отъезд инвесторов приведут к сокращению числа технологических фирм, падению инноваций и снижению объемов прямых инвестиций.

Сокращение соцрасходов: Уход ключевых налогоплательщиков из страны вызовет обратный эффект — сумма налоговых поступлений снизится, что ограничит возможности финансирования социальной сферы.

Урон от неопределенности: Даже сама публичная дискуссия о потенциальном введении прямого налога на состояние наносит вред экономике, создавая риски для планирования бизнеса.

Альтернативное решение и реакция властей

В качестве альтернативы налогу на имущество миллиардер предложил политическим лидерам рассмотреть возможность точечного повышения налогов на капитал или дивиденды, что сохранит устойчивость реального бизнеса.