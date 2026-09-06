«Оранжевая бомба». Эксперты назвали тыквенный сок суперфудом для диеты и сердца

Тыквенный сок может стать полезным элементом повседневного рациона благодаря невысокой энергетической ценности, значительному содержанию жидкости и комплексу витаминов и минералов. Этот напиток подходит и для диетического меню. Об этом со ссылкой на экспертов Роскачества сообщает RT .

Специалисты обращают внимание на бета-каротин и лютеин. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами, а бета-каротин выступает предшественником витамина А, который важен для поддержания здоровья кожных покровов и остроты зрения, отметили в организации.

По мнению экспертов, пищевые волокна, содержащиеся в тыкве, благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и позволяют дольше сохранять ощущение сытости. Благодаря этому напиток с мякотью может быть полезен людям, следящим за питанием и контролирующим массу тела.

Кроме того, в Роскачестве уточнили, что тыква служит источником калия и других нутриентов, необходимых для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. При этом специалисты предупреждают: тыквенный сок подходит не всем, его употребление может быть нежелательно при некоторых заболеваниях органов пищеварения и диарее.

Ранее терапевт Белова сообщила, что лимонный и клюквенный соки помогают очищать почки.