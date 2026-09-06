Понижайка и механическая блокировка: внедорожные секреты нового рекордсмена Гиннесса
ЗР: гибрид Freelander 8 вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Подзаряжаемый гибридный внедорожник (PHEV) Freelander 8 вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. Автомобиль совершил рекордный подъем на высоту 6002,33 метра над уровнем моря, установив мировой рекорд для машин своей категории в рамках серии экстремальных заводских испытаний, пишет ЗР.
Технические характеристики рекордсмена
Внедорожник оснащен мощной гибридной силовой установкой и продвинутой трансмиссией для тяжелого оффроуда.
- Силовая установка: 1,5-литровый бензиновый турбомотор (генератор) + два электродвигателя суммарной мощностью 829 л. с.
- Тяговая батарея: Емкостью 60,3 кВт·ч от CATL (Freevoy) с поддержкой супербыстрой зарядки 6C (от 20% до 80% за 12 минут).
- Запас хода: До 310 км исключительно на электротяге (по циклу CLTC); дополнительно установлен топливный бак на 60 литров.
- Внедорожный арсенал: Понижающая передача, блокировки дифференциалов (передний — с механической блокировкой), полноуправляемое шасси с поворотом задних колес на 10 градусов и интеллектуальная система адаптации i-ATS, разработанная совместно с Huawei.
Оснащение и салон
Флагманский внедорожник предлагается в пяти- и шестиместном исполнении. В трехрядной версии на втором ряду установлены раздельные кресла с 16-точечным массажем, вентиляцией и обогревом.
В оснащение модели входят:
- Потолочный экран мультимедиа диагональю 17,3 дюйма;
- Встроенный 10-литровый холодильник и складные столики;
- Электроника на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8397;
- Комплекс автономного вождения Huawei Qiankun ADS 5 с 896-лучевым лидаром в базовой комплектации.
Новинка прошла девять жестких программ тестирования в различных климатических зонах мира. В скором времени ожидается официальный дебют Freelander 8 на российском авторынке.