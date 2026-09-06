Понижайка и механическая блокировка: внедорожные секреты нового рекордсмена Гиннесса

Подзаряжаемый гибридный внедорожник (PHEV) Freelander 8 вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. Автомобиль совершил рекордный подъем на высоту 6002,33 метра над уровнем моря, установив мировой рекорд для машин своей категории в рамках серии экстремальных заводских испытаний, пишет ЗР.

Технические характеристики рекордсмена

Внедорожник оснащен мощной гибридной силовой установкой и продвинутой трансмиссией для тяжелого оффроуда.

Силовая установка: 1,5-литровый бензиновый турбомотор (генератор) + два электродвигателя суммарной мощностью 829 л. с.

Тяговая батарея: Емкостью 60,3 кВт·ч от CATL (Freevoy) с поддержкой супербыстрой зарядки 6C (от 20% до 80% за 12 минут).

Запас хода: До 310 км исключительно на электротяге (по циклу CLTC); дополнительно установлен топливный бак на 60 литров.

Внедорожный арсенал: Понижающая передача, блокировки дифференциалов (передний — с механической блокировкой), полноуправляемое шасси с поворотом задних колес на 10 градусов и интеллектуальная система адаптации i-ATS, разработанная совместно с Huawei.

Оснащение и салон

Флагманский внедорожник предлагается в пяти- и шестиместном исполнении. В трехрядной версии на втором ряду установлены раздельные кресла с 16-точечным массажем, вентиляцией и обогревом.

В оснащение модели входят:

Потолочный экран мультимедиа диагональю 17,3 дюйма;

Встроенный 10-литровый холодильник и складные столики;

Электроника на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8397;

Комплекс автономного вождения Huawei Qiankun ADS 5 с 896-лучевым лидаром в базовой комплектации.

Новинка прошла девять жестких программ тестирования в различных климатических зонах мира. В скором времени ожидается официальный дебют Freelander 8 на российском авторынке.