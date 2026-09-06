Сколько стоит новый Land Cruiser 300: объявлены цены на гибридные и дизельные версии

Общество

Продажи обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser 300 в Японии стартуют 16 сентября. Ранее новинка уже была представлена на рынках Ближнего Востока, Восточной Европы и Австралии. Главным техническим изменением стал полный отказ от классического бензинового мотора V6 в пользу высокопроизводительной гибридной системы.

Характеристики силовой установки i-Force Max

В основу силового агрегата i-Force Max вошел 3,5-литровый битурбированный бензиновый V6, работающий в паре с электромотором, который интегрирован в 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

  • Суммарная отдача: 457 л. с. и 790 Нм крутящего момента (абсолютный рекорд в истории семейства Land Cruiser).
  • Влияние тяговой батареи: Из-за размещения аккумулятора под полом багажного отсека объем топливного бака сократился с 80 до 68 литров, а снаряженная масса автомобиля выросла примерно на 170 кг.
  • Внедорожный потенциал: Высокая герметизация батареи позволила сохранить стандартный глубинный порог преодолеваемого брода на уровне 700 мм.

Комплектации и оснащение

На японском рынке гибридная установка доступна исключительно в топовых семиместных исполнениях:

  • Флагманская версия ZX: Получила обновленный передний бампер и 20-дюймовые легкосплавные диски.
  • Внедорожная версия GR Sport: Оснащается специальным защитным обвесом, 18-дюймовыми колесами, механическими блокировками дифференциалов и фирменной подвеской E-KDSS.

Обе версии оборудованы цифровой панелью приборов, 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы, проекционным дисплеем, премиальной акустикой JBL и подогревом сидений.

Дизельная линейка внедорожника пополнилась базовой пятиместной версией GX с тканевой отделкой салона, упрощенной мультимедийной системой и 18-дюймовыми дисками, которая стала самой доступной модификацией в семействе.

Ориентировочные цены

  • GX Diesel (базовый дизель): от 6,3 млн иен (~$39,5 тыс.).
  • GR Sport (дизель): до 9,15 млн иен (~$57,3 тыс.).
  • ZX (гибрид): от 9,8 млн иен (~$61,4 тыс.).
  • GR Sport (гибридный флагман): от 10,2 млн иен (~$63,9 тыс.).
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