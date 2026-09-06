«Сделай выдох и рискни»: как медленное дыхание меняет наши решения и реакцию мозга

Ученые из Германского института питания человека в Потсдаме под руководством Вэньхао Хуана и профессора Союнг Пак установили, что медленное дыхание с удлиненным выдохом напрямую влияет на оценку рисков. Результаты их исследования, опубликованные в журнале Neuron, показывают: осознанный контроль дыхания меняет физиологическое состояние тела и заставляет мозг активнее реагировать на возможную выгоду.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 41 здоровый доброволец. Участники выполняли специализированные тесты, где требовалось сделать выбор между надежными и рискованными вариантами с разной степенью выгоды.

В процессе выполнения заданий испытуемые контролировали ритм дыхания по заданной схеме:

Короткий вдох и растянутый выдох в соотношении 2 к 8.

Результаты и влияние на физиологию

Эксперимент зафиксировал сразу несколько связанных изменений в организме участников:

Склонность к риску: Находясь в режиме медленного дыхания с долгим выдохом, добровольцы значительно чаще отдавали предпочтение рискованным альтернативам.

Рост вариабельности сердечного ритма: У участников повышался показатель ВСР, отражающий гибкость и адаптивность вегетативной нервной системы.

Реакция мозга: Сканирование показало, что нейронные сети, отвечающие за восприятие вознаграждения, начинали сильнее реагировать на потенциальную пользу от принятого решения.

Практическое применение открытия

Авторы исследования подчеркивают, что человеческие решения формируются на стыке когнитивных процессов и текущего состояния организма.

Понимание этой физиологической связи позволит разработать новые методики самоконтроля. Это крайне важно в сферах с высокой ответственностью — от управления финансами и профессионального спорта до терапии импульсивных расстройств и зависимостей.