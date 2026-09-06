«Коррекция после скачка на 45%»: почему в России начали меняться цены на лом металлов

Цена на лом черных металлов в России опустилась на 1,6% и составила 23,62 тыс. рублей за тонну . По данным аналитической службы «Транслом», разворот цен произошел после периода длительного роста котировок. Об этом сообщается в данных аналитической службы «Транлом».

Причины коррекции и ситуация на рынке арматуры

Главным фактором снижения стоимости вторичного сырья стало удешевление готовой стальной продукции, в первую очередь строительной арматуры. Ранее на рынке металлопроката наблюдался многомесячный ралли-подъем, в ходе которого цены выросли на 45% от начальных значений, однако затем котировки достигли пика и пошли вниз.

Снижение цен на готовую продукцию заставило металлургические комбинаты скорректировать закупочную политику и снизить активность на рынке лома.

Статистика производства стали и заготовки сырья

Динамика цен разворачивается на фоне разнонаправленных трендов в российской металлургии: