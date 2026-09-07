«Размер льготы различается». Депутат перечислил категории, освобождаемые от оплаты ЖКХ

Люди с инвалидностью, ветераны и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, вправе рассчитывать на возмещение до 50% затрат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Для отдельных категорий граждан предусмотрено полное освобождение от внесения платы за ЖКУ, сообщил РИА Новости Илья Вольфсон, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

«В 2026 году в России действуют три основных способа снизить расходы на жилье и коммунальные услуги: льгота, компенсация и субсидия. Эти понятия часто смешивают, хотя устроены они по-разному. Льготы и компенсации предоставляют за определенный статус — например, человеку с инвалидностью, ветерану или гражданину, пострадавшему от радиации», — пояснил Вольфсон.

Парламентарий отметил, что субсидия, в отличие от льгот и компенсаций, привязана не к статусу получателя, а к уровню дохода семьи: оформить ее можно при условии, что доля расходов на ЖКУ в семейном бюджете превышает установленную в регионе предельную величину.

«Федеральные компенсации предусмотрены, в частности, для людей с инвалидностью и семей с детьми-инвалидами, инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ряда других ветеранских категорий, чернобыльцев и граждан, пострадавших от радиационных аварий», — рассказал депутат.

Вольфсон уточнил, что объем и состав льгот варьируются. Так, для Героев России, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы установлены особые правила, предусматривающие полное освобождение от жилищно-коммунальных платежей.

«Главное, что нужно помнить: льготу и субсидию во многих случаях можно получать одновременно», — резюмировал член думского комитета.

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