«Ложная новость запутала болельщиков»: как на самом деле закончилось дерби «Динамо» и «Спартака»

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:0 . Встреча прошла на поле «бело-голубых».

Ход матча и авторы голов

Красно-белые уверенно контролировали ход игры и не позволили сопернику создать опасные моменты у своих ворот. Оба мяча были забиты во втором тайме:

51-я минута: Нападающий Александр Соболев открыл счет в матче.

64-я минута: Полузащитник Квинси Промес удвоил преимущество красно-белых.

Положение команд и следующие матчи

После этого поражения «Динамо» не смогло подняться в турнирной таблице, оставшись на прежней позиции. «Спартак» благодаря победе набрал три очка и упрочил свое положение в верхней части чемпионата.

В следующем матче «Спартак» сыграет на выезде, а «Динамо» проведет встречу с принципиальным соперником в рамках Кубка России.