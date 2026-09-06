В научном журнале Nutrients опубликованы результаты слепого клинического эксперимента, показавшего различное положительное влияние цельнозернового овса и ячменя на сердечно-сосудистую систему. В 6-недельном исследовании с участием 68 взрослых добровольцев овес проявил себя как эффективный нейтрализатор холестерина, а ячмень показал способность снижать артериальное давление.

Различие эффектов овса и ячменя

Исследователи установили, что обе крупы воздействуют на ключевые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, но делают это через разные механизмы.

Овес и липидный обмен: У участников, ежедневно употреблявших продукты из цельного зерна овса, снизилось общее количество частиц липопротеинов низкой плотности (LDL), а также мелких опасных фракций, провоцирующих развитие атеросклероза. Концентрация «плохого» холестерина оказалась примерно на 11,2 мг/дл ниже , чем в контрольной группе.

Ячмень и артериальное давление: Регулярное употребление ячменя вызвало снижение диастолического («нижнего») давления в среднем на 3 мм рт. ст.. Кроме того, анализы зафиксировали уменьшение маркеров воспалительных процессов в стенках сосудов.

В чем секрет цельнозерновых продуктов

Главным действующим веществом обеих зерновых культур ученые называют бета-глюкан — особо ценную растворимую пищевую клетчатку. Она активно участвует в регуляции холестеринового обмена и защищает сосудистую стенку от микровоспалений.

Авторы работы подчеркивают: овес и ячмень выступают важными элементами профилактического питания, однако для оценки их долгосрочного влияния на снижение риска реальных инфарктов и инсультов потребуются более продолжительные исследования.