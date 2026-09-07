«Шрамы на всю жизнь». Стеклянная дверь рухнула на россиянку в 5-звездочном отеле в Турции

В турецком Сиде отдых российской туристки обернулся госпитализацией после происшествия в гостиничном номере. В день рождения женщины на нее обрушилась стеклянная дверь душевой кабины, в результате чего она получила порезы на руках и ногах. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, семья проживала в пятизвездочном отеле Well Palace Side. Инцидент случился 3 сентября: после того как россиянка искупала шестилетнего ребенка, она сама зашла в душ, и спустя несколько минут дверная конструкция сорвалась с креплений и разбилась.

Муж пострадавшей вызвал помощь. В отеле туристке оказали первую помощь, после чего доставили в госпиталь, где врачи наложили швы на глубокий порез руки, обработали остальные раны, провели рентгенографию и сделали прививку от столбняка.

После возвращения в гостиницу семью переселили из оплаченного номера повышенной категории в стандартный. Вместо денежной компенсации, как утверждается, администрация предложила пострадавшим тосты, сок и картофель фри.

Власти курортного региона намерены запросить у гостиницы информацию и проверить обстоятельства случившегося. В самом отеле РИА Новости сообщили, что не располагают сведениями об инциденте.

«Мы запросим информацию у отеля, наши медицинские службы также проверят ситуацию. Но конкретных жалоб не поступало. Хочу подчеркнуть, что комфорт российских туристов, как и всех гостей нашего региона, является нашей первостепенной задачей», — заявил представитель муниципалитета Антальи.

Ранее турэксперт Абасов заявил, что Турция остается ядром бархатного сезона для россиян.