«Луна наша». Почему Трамп решил застолбить спутник Земли за США?

Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social фотографию Луны с наложенной надписью «Луна наша» (The Moon is ours) и американским флагом. В сопроводительном тексте он заявил, что естественный спутник Земли принадлежит Соединенным Штатам.

Ранее, в прошлом году, Трамп сообщал о планах Вашингтона вновь отправить астронавтов на Луну к 2028 году. Тогда в качестве целей назывались «утверждение американского лидерства в космосе», закладка основ лунного экономического развития и подготовка к экспедиции на Марс.

По словам американского президента, к 2030 году США намерены создать на Луне постоянный форпост, а также развернуть там ядерный реактор.

Первым человеком, ступившим на поверхность Луны, стал американский астронавт Нил Армстронг 20 июля 1969 года в ходе миссии «Аполлон-11». Последняя высадка людей на Луну состоялась в декабре 1972 года в рамках миссии «Аполлон-17». С тех пор пилотируемые полеты на естественный спутник Земли не осуществлялись.

Ранее сообщалось о том, что Луна могла сформироваться как спутник Земли за одну ночь.