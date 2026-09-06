«Вместо ветхого чугуна»: архангельские шефы проложили 16 километров новых труб в Мелитополе

Бригады из Архангельской области завершили крупный этап капитального ремонта коммунальной инфраструктуры в Мелитополе. По данным администрации городского округа, специалисты шефского региона полностью обновили 17 проблемных участков водопроводных сетей общей протяженностью 15,8 километра, пишет МК в Запорожье.

Модернизация коммунальных сетей

В ходе работ вместо аварийных чугунных труб были уложены современные полиэтиленовые коммуникации диаметром до 300 миллиметров. В комплексе с заменяемыми магистралями строители смонтировали новые смотровые колодцы и пожарные гидранты.

Ввод новых сетей в эксплуатацию позволил полностью ликвидировать скрытые утечки и стабилизировать напор воды в жилых кварталах города.

Комплексная помощь региону

Помимо масштабного капремонта водопровода, архангельские специалисты продолжают восстанавливать городские социальные объекты и жилой фонд Мелитополя.