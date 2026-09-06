«Самоцензура или инфобезопасность?»: скандал вокруг закрытия российских архивов в Хельсинки
Yle: нацархив Финляндии ограничил доступ к документам из РФ до 9999 года
Национальный архив Финляндии установил техническое ограничение на доступ к историческим материалам, полученным из России, сроком до конца 9999 года. Речь идет о миллионе страниц копий документов за период с 1500 по 1990 год, на приобретение которых из финского госбюджета было выделено свыше одного миллиона евро, сообщает Yle.
Суть ограничений и позиция сторон
Ограничительный режим действует с осени 2022 года. Под него попали уникальные исторические источники, включая рисунки начала XX века с видами крепости Свеаборг.
- Текущий порядок доступа: Изучать документы теперь разрешено исключительно в читальных залах архива в «контролируемых условиях», без возможности удаленного использования через интернет.
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- Мнение критиков: Бывший руководитель направления развития Дмитрий Фролов назвал решение «самоцензурой», отметив, что со стороны РФ с этих документов сняты все грифы секретности. Экс-глава архива Юсси Нуортева также усомнился в законности блокировки и обратил внимание на исчезновение из сети базы данных о советских военнопленных.
Военное обозрение
- Официальный ответ: Гендиректор архива Пяйви Хаппонен заявила, что мера связана с отсутствием безопасной цифровой среды и рисками информационной безопасности, а также заверила, что специальный защищенный сервис удаленного доступа находится в разработке.