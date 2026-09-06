«Самоцензура или инфобезопасность?»: скандал вокруг закрытия российских архивов в Хельсинки

Национальный архив Финляндии установил техническое ограничение на доступ к историческим материалам, полученным из России, сроком до конца 9999 года. Речь идет о миллионе страниц копий документов за период с 1500 по 1990 год, на приобретение которых из финского госбюджета было выделено свыше одного миллиона евро, сообщает Yle.