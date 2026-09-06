«Лимита процедур нет»: врач раскрыл всю правду о безопасности и рисках МРТ
Врач Гончаров: не стоит делать МРТ всего тела «для профилактики»
Врач-терапевт и кардиолог Виктор Гончаров в интервью «Газете.Ru» подробно разъяснил правила прохождения магнитно-резонансной томографии. По словам специалиста, жесткого лимита на количество процедур МРТ не существует, однако проходить обследование без реальных медицинских показаний не рекомендуется.
Противопоказания и риски МРТ без показаний
Несмотря на отсутствие лучевой нагрузки, МРТ имеет конкретные медицинские ограничения:
- Наличие металлоконструкций: Импланты, штифты или осколки в организме являются ключевым противопоказанием к процедуре.
- Заболевания почек: Тяжелые патологии почечной системы создают риски при необходимости введения контрастного вещества.
Кроме того, Виктор Гончаров раскритиковал тренд на прохождение «профилактического» МРТ всего организма раз в пять лет при отсутствии жалоб. Подобные обследования часто дают ложноположительные результаты, из-за чего пациентам приходится проходить сложный комплекс дополнительных анализов и процедур для исключения неизолированных патологий.