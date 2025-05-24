В Свердловской области полиция остановила ЛГБТ-вечеринку

По информации агентства, против участников вечеринки составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Для "увлекательного путешествия в прошлое" на вечеринку в стиле 90-х участники сходки пригласили травести-артистов*», — сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 26 участников вечеринки, у которых сняли отпечатки пальцев, сообщил ТАСС. После процедуры их отпустили.

Согласно данным телеграм-канала «Русская Община ZOV», во время задержания силовики обратили внимание на большое количество алкоголя, предположительно, фальсифицированного, запах табачной продукции. Кроме того, было обнаружено большое количество средств контрацепции и лубрикантов. По информации канала, мужчины, принимающие участие в вечеринке, сталкивались с проблемами венерических заболеваний. Не исключено, что мужчины употребляли запрещенные препараты. Практически каждый отвечал, что пришел на вечеринку в стиле 90-ых.

Ранее сообщалось, что иерей РПЦ Островский извинился за сравнение мужчин, которые не хотят регистрировать со своими возлюбленными брак, с овощами.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.