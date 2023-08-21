«Мы обладаем достаточным большинством, чтобы победить», - отметил лидер партии «Пхыа Тхаи» доктор Чоланан Сикео

Коалицию организовывают для одержания победы на голосовании, проинформировали в эфире телеканала Thai PBS. В нее войдет 14 партий. Лидирующей организацией остается «Пхыа Тхаи». В новую коалицию вошли те партии, которые ранее сотрудничали с Пхыа Тхаи», а также те, которые находились в оппозиции.

В коалиции определились, кого выдвинут на роль премьер-министра. Политика Сеттхи Тхависина собираются поддержать все члены 14 партий на ближайшем голосовании.

Выборы в стране прошли еще в мае, но в Таиланде до сих пор не могут сформировать новое правительство. Теперь у новой коалиции есть высокая вероятность сделать своего представителя премьер-министром из-за того, что в нее входит 317 человек. Выборная палата включает в себя 500 политиков.

В 2024 году ожидаются выборы президента США. Российские политики уверены, что в США перестанут уделять много внимания Украине сразу после старта предвыборной гонки, которая начнется осенью нынешнего года.