«В такой по улице не стала бы ходить»: ботинки из говядины и меха белки предложили купить жительнице Подмосковья

По информации издания, во время оформления покупки на популярной торговой площадке женщина с удивлением обнаружила в графе выбора материалов для сапог не только стандартные варианты вроде нубука, замши или натуральной кожи, но и экстравагантную позицию — «говядина».

«Странно, ведь говядина — это мясо коров и быков. Причем тут состав ботинок? В итоге мне, конечно, отфильтровались ботинки из натуральной кожи, но ошибка показалась мне странной и даже пугающей. Сразу представилась обувь красного цвета с прожилками. Я бы в такой по улице не стала ходить», — рассказала Нина Горина.

По словам покупательницы, перечень необычных материалов на этом не заканчивался — среди доступных опций значился также мех белки.

Инцидент прокомментировала профессиональный стилист Валерия Фомкина. Эксперт предположила, что столь странные формулировки стали следствием досадной ошибки в системе автоматического перевода товарных характеристик.

«Для изготовления сапог действительно используется кожа крупного рогатого скота, в том числе коров. Такая кожа отличается высокой прочностью, влаго- и износостойкостью. Возможно, ошибка связана с тем, что на российские маркетплейсы вышли китайские поставщики напрямую. Часто на сайтах, где россияне могут купить товары из Китая, встречаются фильтры с некорректным переводом», — пояснила эксперт.

