Психиатр предупредил, что запрет скидок на маркетплейсах не спасет шопоголиков

Запрет на скидки на маркетплейсах не избавят шопоголиков от импульсивных покупок. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился врач-психиатр Михаил Тетюшкин, комментируя спор между банками и онлайн-магазинами.

По его мнению, люди с болезненной зависимостью просто найдут другие площадки для поиска выгодных предложений, а их стремление совершать покупки будет реализовываться в любом случае.

«Всегда, к сожалению, если это уже болезненное проявление, оно так или иначе реализуется», — считает специалист.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала запрет онлайн-платформам продавать банковские продукты на собственных площадках. Председатель ЦБ считает, что нынешняя практика дает маркетплейсам неконкурентные преимущества.

Она также предложила лишить торговые платформы возможности устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты покупки. Именно крупные российские банки накануне обратились в Банк России, чтобы запретить скидки на онлайн-площадках.

Основательница Wildberries Татьяна Ким связала это предложение со стремлением кредитных организаций снизить затраты на кешбэк и бонусные программы, а также сохранить комиссионные доходы.

Ранее сообщалось, что Центробанк предложил запретить маркетплейсам продавать свои кредиты.