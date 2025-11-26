Психиатр предупредил, что запрет скидок на маркетплейсах не спасет шопоголиков
Психиатр Тетюшкин: запрет скидок на маркетплейсах не спасет от шопоголизма
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Запрет на скидки на маркетплейсах не избавят шопоголиков от импульсивных покупок. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился врач-психиатр Михаил Тетюшкин, комментируя спор между банками и онлайн-магазинами.
По его мнению, люди с болезненной зависимостью просто найдут другие площадки для поиска выгодных предложений, а их стремление совершать покупки будет реализовываться в любом случае.
«Всегда, к сожалению, если это уже болезненное проявление, оно так или иначе реализуется», — считает специалист.
Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала запрет онлайн-платформам продавать банковские продукты на собственных площадках. Председатель ЦБ считает, что нынешняя практика дает маркетплейсам неконкурентные преимущества.
Она также предложила лишить торговые платформы возможности устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты покупки. Именно крупные российские банки накануне обратились в Банк России, чтобы запретить скидки на онлайн-площадках.
Основательница Wildberries Татьяна Ким связала это предложение со стремлением кредитных организаций снизить затраты на кешбэк и бонусные программы, а также сохранить комиссионные доходы.
Ранее сообщалось, что Центробанк предложил запретить маркетплейсам продавать свои кредиты.