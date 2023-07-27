В Тамбове госпитализировано 17 человек из-за отравления суши

Жители Тамбова заказывали еду из местного суши-бара, которая стала причиной отравления, пишет агентство « РИА Новости ». Четверо детей и 13 взрослых обратились в больницу с симптомами сильного отравления.

«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у жителей города Тамбова, накануне заказавших продукцию в суши-баре под брендом "Суши Даром", специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области проводится эпидемиологическое расследование», - такая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Личный источник агентства сообщил, что детей госпитализировали в областную больницу. На данный момент информации, окончательные ли это сведения относительно отравившихся, нет. Аналогично, как и о тяжести состояния пациентов. Известно, что люди заказывали суши, пиццу и лапшу.

В Роспотребнадзоре рассказали, что жители заказывали еду на дом из бара «Суши Даром». Сотрудники провели первичный осмотр санитарно-эпидемиологических условий. Было зафиксировано ряд нарушений во всех помещениях здания. Для исследования в лаборатории были взяты пробы готовой продукции и сырья, а также смывы. Эпидемиологическое расследование продолжается. Прокуратура Тамбовской области контролирует ситуацию. В отношении владельца суши-бара заведено административное производство. По завершению расследования статус может быть изменен.