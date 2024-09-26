Учительнице из Ташкента, избившей мальчика, могут запретить въезд в Россию

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что случай в столице Узбекистана с избиением ребенка требует жесткой реакции. Ведомство намерено добиваться запрета на въезд в Россию для учительницы, которая сорвалась на воспитаннике из-за просьбы.

Чиновник отреагировал на историю из Ташкента в своем Telegram-канале. По его словам, любые лица, которые проявляют русофобские настроения, должны быть наказаны. Примаков отметил, что жесткие меры применят в случае, если руководство школы будет покрывать виновников и заступаться за учительницу.

«Мы считаем, что эта русофобская акция недопустима и требует жесткой реакции» — подчеркнул Примаков.

Ведомство намерено добиваться ограничений для учительницы. Ей хотят запретить въезд в Россию, получение образования в стране ее родственникам, а также лишить возможности зарабатывать в РФ и ездить на стажировки. Заявку Россотрудничество подаст в компетентные органы, там рассмотрят предложение госорганизации.

Напомним, в школе в Чиланзорском районе Ташкента учительница ударила воспитанника за просьбу вести урок по-русски. При этом сама она также преподавала русский язык. В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в инцидент в учреждении.

Ранее сообщалось, что МИД сделал представление послу Узбекистана после инцидента с русским мальчиком в школе.