Учительнице из Ташкента, избившей мальчика, могут запретить въезд в Россию
Россотрудничество хочет наказать учителя из Ташкента за «русофобскую акцию»
Фото: [Медиасток.рф]
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что случай в столице Узбекистана с избиением ребенка требует жесткой реакции. Ведомство намерено добиваться запрета на въезд в Россию для учительницы, которая сорвалась на воспитаннике из-за просьбы.
Чиновник отреагировал на историю из Ташкента в своем Telegram-канале. По его словам, любые лица, которые проявляют русофобские настроения, должны быть наказаны. Примаков отметил, что жесткие меры применят в случае, если руководство школы будет покрывать виновников и заступаться за учительницу.
«Мы считаем, что эта русофобская акция недопустима и требует жесткой реакции» — подчеркнул Примаков.
Ведомство намерено добиваться ограничений для учительницы. Ей хотят запретить въезд в Россию, получение образования в стране ее родственникам, а также лишить возможности зарабатывать в РФ и ездить на стажировки. Заявку Россотрудничество подаст в компетентные органы, там рассмотрят предложение госорганизации.
Напомним, в школе в Чиланзорском районе Ташкента учительница ударила воспитанника за просьбу вести урок по-русски. При этом сама она также преподавала русский язык. В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в инцидент в учреждении.
Ранее сообщалось, что МИД сделал представление послу Узбекистана после инцидента с русским мальчиком в школе.