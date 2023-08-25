В Татарстане могут скоро запустить 4G связь
Фото: [Unsplash]
Министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин принял участие в заседании, в ходе которого обсуждали итоги развития отрасли за первое полугодие 2023 года. Стало известно, что в Татарстане собираются начать выпуск базовых станций, которые сделают доступным доступ к связи 4G, пишет интернет-портал KazanFirst.
«Мы хотим начать выпуск собственных баз станций, у нас для этого есть предпосылки. Во-первых, это наша научная база в лице фундаментальных основ, которые есть в нашем авиационном институте, это радиоэлектронная промышленность - завод имени Шимко, это подразделение «Ростеха», которые сделали прототип мобильной станции 4G, и его уже можно использовать», - рассказал министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин
Для реализации проекта необходимо в первую очередь сертифицировать разработку. Следующий этап работы – найти мобильных операторов, с которыми начнется сотрудничество. Спикер Айрат Хайруллин выразил надежду, что частные компании поддержат подобную индикативу. Предполагается, что если «Ростех» одобрит предложение, то работы начнутся к 2025 году.