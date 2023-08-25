В Татарстане могут скоро запустить 4G связь

«Мы хотим начать выпуск собственных баз станций, у нас для этого есть предпосылки. Во-первых, это наша научная база в лице фундаментальных основ, которые есть в нашем авиационном институте, это радиоэлектронная промышленность - завод имени Шимко, это подразделение «Ростеха», которые сделали прототип мобильной станции 4G, и его уже можно использовать», - рассказал министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин