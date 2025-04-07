В Техасе страус ущипнул экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона

Супруга бывшего премьер-министра Великобритании опубликовала на странице в соцсети видео семейной поездки в сафари-парк в Техасе. На кадрах видно, как страус ущипнул Бориса Джонсона, сообщило издание Страсти.

Супруга Джонсона в комментариях к видео отметила, что не могла его не выложить. Ей оно кажется смешным. Судя по кадрам, Борис Джонсон находился за рулем автомобиля. Четырехлетний сын потянулся к страусу, который проходил мимо. Предположительно, ребенок хотел покормить птицу.

Судя по кадрам, страус подошел ближе к автомобилю. Экс-премьер-министр немного отклонился в сторону. Птица просунула голову в машину и ущипнула политика. Он отреагировал на неожиданное щипание нецензурной лексикой. Инцидент рассмешил его сына.

Ранее президент Путин напомнил, что Джонсон убедил Киев воевать, забыв об атомных подлодках России.