Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший руководство Украины продолжать воевать до последнего украинца, видимо, забыл, что у России есть атомные подлодки, заявил на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» президент РФ Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

Также глава государства отметил, что Джонсон не понимает, что такое российский народ, что у российских граждан происходит в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности страны.

Российский лидер напомнил, что именно Джонсон приехал на Украину и уговорил президента Владимира Зеленского отказаться от подписания подписанного в Стамбуле мирного соглашения с РФ.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания заблокировала российские активы на £25 млрд. Министр финансов Великобритании Эмма Рейнольдс отметила, что Лондон продолжит вводить санкции против России, чтобы оказать поддержку Украине.